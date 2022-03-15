Академик РАН оценил отмену масочного режима в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Денисов

Академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев назвал отмену масочного режима в Москве правильным и логичным решением. По мнению эксперта, пандемия коронавируса закончилась.

"Я считаю, что мы ее (пандемию. – Прим. ред.) пережили, что она закончилась. Все пандемии <...> рано или поздно заканчивались тем, что вирус <...> ослабевал, вызывал более легкие формы заболевания, и в принципе все заканчивалось. Так было с испанкой, так было с птичьим гриппом так называемым", – приводит слова Зверева ТАСС.

По словам ученого, "Омикрон"-штамм не вызывает тяжелых форм заболевания, поэтому смертность от коронавируса резко снижается. Эксперт отметил, что даже если впоследствии отмены масочного режима будет возникать рост заболеваемости COVID-19, то он уже не будет так опасен.

Накануне Сергей Собянин отменил масочный режим. Требования по использованию защитных масок в столице перестают действовать с 15 марта. По словам мэра, это решение принято благодаря стабильному улучшению эпидемиологической ситуации в городе.

Также в столице отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях. Речь идет о регулярном измерении температуры тела работников, установке разделительных перегородок на рабочих местах и так далее.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что в Москве заканчивается пандемия коронавируса, идет резкое снижение заболеваемости, однако нужно продолжать вакцинацию и ревакцинацию. Он добавил, что российская столица по темпам вакцинации еще сильно отстает от Европы, поэтому нужно продолжать прививаться.

В свою очередь, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков заявил, что, по его мнению, говорить о завершении пандемии коронавируса неверно. Эксперт обратил внимание, что заболеваемость и число госпитализированных пациентов уменьшаются. Это означает, что в данный момент завершилась острая фаза пандемии.