Инфекционист заявил, что в Москве завершается пандемия коронавируса

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В столице заканчивается пандемия коронавируса, идет резкое снижение заболеваемости, однако нужно продолжать вакцинацию и ревакцинацию, заявил врач-инфекционист Николай Малышев.

"На данный момент в Москве, да, пандемия заканчивается. Но, к сожалению, да, появляются сообщения о том, что в Европе появилась разновидность "Омикрона". У нас сейчас идет резкое снижение заболеваемости, но надо помнить о вакцинации, и вакцинация и ревакцинация должны продолжаться", – приводит слова Малышева РИА Новости.

Он добавил, что Москва по темпам вакцинации еще сильно отстает от Европы, поэтому нужно продолжать прививаться.

В свою очередь, профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что резкого подъема заболеваемости коронавирусом после отмены масочного режима в столице не ожидается.

"Резкого подъема не ожидается, эпидемия идет своим путем, и она снижается. Этот вирус дает быстрое развитие эпидемии, потом на определенном этапе геном этого вируса повреждается и постепенно начинается снижение", – сказал Альтштейн.

Он отметил, что пандемия коронавируса пока не завершилась в России. По его словам, более благоприятная ситуация с COVID-19 наблюдается в Москве.

Сергей Собянин отменил масочный режим в городе с 15 марта. По словам мэра, это решение принято благодаря стабильному улучшению эпидемиологической ситуации в столице. Также в городе перестают действовать обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях.

Ранее Собянин отменил значительную часть ограничений в связи с улучшением ситуации с COVID-19. С 3 марта в Москве прекратилось использование QR-кодов, также были отменены ограничения в сфере спорта и культуры.

Анастасия Ракова сообщила, что за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 и уровень госпитализаций в Москве снизились на 40%. По ее словам, вскоре власти города вернут в обычный режим работы порядка 600 коек в четырех городских больницах.

