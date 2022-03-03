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Москва 24

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общество

09:01

Собянин отменил значительную часть ограничений в связи с улучшением ситуации с COVID-19

мэр Москвыобществогород

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 3 марта в Москве прекращается использование QR-кодов, а также отменяются ограничения в сфере спорта и культуры. О подписании соответствующего указа сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

По словам мэра, эпидемиологическая ситуация в Москве постепенно приходит в норму. Количество новых случаев заболевания "Омикроном" и госпитализаций продолжает снижаться, что позволяет отменить значительную часть действующих ограничений.

"Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с четверга, 3 марта, 2022 года в Москве прекращается использование QR-кодов. Вместе с QR-кодами отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий", – сказал мэр.

Он добавил, что домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями вместо обязательного становится рекомендательным. В ближайшие дни также полностью возобновится работа кружков и секций программы "Московское долголетие".

В связи с улучшением санэпидемиологической обстановки требование о необходимости QR-кодов отменили накануне и в Санкт-Петербурге. С 4 марта посещать все объекты и мероприятия можно будет без предъявления отрицательных ПЦР-тестов, QR-кодов и документов о перенесенном заболевании, вакцинации и наличии противопоказаний.

Ранее Роспотребнадзор утвердил новые рекомендации по противоэпидемическим мерам с учетом снижения заболеваемости коронавирусом и распространения штамма "Омикрон". Они предусматривают только сохранение масочного режима в закрытых помещениях и усиленный режим дезинфекции.

Как подчеркнули в ведомстве, рекомендации касаются различных отраслей экономики, они актуальны для текущей эпидемиологической ситуации и подготовлены с учетом мнения ученых и опыта других стран.

Собянин отменил значительную часть ограничений в связи с улучшением ситуации с COVID-19

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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