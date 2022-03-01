В России научились прогнозировать ход пандемии COVID-19 с помощью Twitter

13:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Российские исследователи из Курчатовского института разработали нейросеть, которая может спрогнозировать ход развития пандемии COVID-19 посредством анализа русскоязычных публикаций в Twitter. Об этом сообщает "Газета.ру".
Один из авторов проекта, кандидат физико-математических наук Александр Сбоев пояснил, что система определяет пользователей, которые могут быть заражены коронавирусом, по ключевым словам из постов.
"Сперва собираются твиты, они размечаются на наличие степеней упоминания пандемии и коронавируса. Опираясь на собранную информацию и прогнозы специалистов, мы пытаемся выудить прогноз. То есть мы стараемся собрать опережающую информацию по развитию пандемии", – рассказал ученый.
По его словам, система позволяет сделать довольно точный прогноз на ближайшие четыре дня. Кроме того, программа может выявлять новые побочные эффекты и симптомы, о которых пишут пользователи.
Ранее замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко заявил, что ситуация с коронавирусом в России постепенно нормализуется. Он отметил что несколько недель назад в стране произошел существенный подъем заболеваемости, однако в настоящий момент нагрузка на амбулаторное звено постепенно снижается.
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