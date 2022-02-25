В Минздраве заявили о нормализации ситуации с COVID-19 в РФ

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Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко оценил ситуацию с коронавирусом в стране.

"Буквально последние несколько дней мы фиксируем нормализацию ситуации", – цитирует Фисенко РИА Новости.

Замминистра напомнил, что несколько недель назад в России произошел существенный подъем заболеваемости, оказавший беспрецедентную нагрузку на амбулаторное звено здравоохранения. В отдельных регионах страны из-за наплыва пациентов в медучреждениях фиксировались очереди. Ситуация находилась на контроле как у федерального Минздрава, так и у региональных ведомств. Однако в настоящий момент нагрузка на амбулаторное звено постепенно снижается.

Ранее научный центр биомедицинских технологий ФМБА получил разрешение Минздрава РФ на проведение третьей фазы клинических испытаний препарата против осложнений при COVID-19. Препарат с действующим веществом тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина диацетат был официально зарегистрирован в России 25 мая 2021 года. Исследования показали, что лекарство предотвращает или смягчает цитокиновый шторм, возникающий у пациентов с коронавирусной инфекцией.