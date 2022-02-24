Минздрав разрешил проведение III фазы исследований средства против осложнений при COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Научный центр биомедицинских технологий ФМБА получил разрешение Минздрава РФ на проведение третьей фазы клинических испытаний препарата против осложнений при COVID-19. Об этом сообщается на сайте министерства.

"Настоящее клиническое исследование проводится с целью установления безопасности и эффективности препарата <...>, раствор для ингаляций, 1 мг/мл <...>, при лечении госпитализированных пациентов с COVID-19 среднетяжелого течения", – указано в реестре разрешений на проведение клинических исследований.

Препарат с действующим веществом тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина диацетат был официально зарегистрирован в России 25 мая 2021 года. Исследования показали, что лекарство предотвращает или смягчает цитокиновый шторм, возникающий у пациентов с коронавирусной инфекцией.

По словам главы Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой, применение препарата для лечения и профилактики COVID-19 не вызывает побочных эффектов. Она подчеркнула, что проведенные исследования подтвердили хорошую переносимость пациентами указанного средства.

