В РФ зарегистрировали препарат "Лейтрагин" для лечения и профилактики COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

ФМБА сообщило о регистрации ингаляционного препарата "Лейтрагин", способного предотвратить или смягчить осложнения от коронавируса.

Препарат, разработанный в Федеральном медико-биологическом агентстве, Минздрав РФ зарегистрировал 25 мая.

В августе прошлого года Роспатент выдал Научному центру биомедицинских технологий ФМБА сразу три патента в рамках разработки лекарства "Лейтрагин", предназначенного для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение COVID-19.

Исследования тогда показали, что "Лейтрагин" предотвращает или смягчает цитокиновый шторм, возникающий у пациентов с коронавирусной инфекцией.

В Роспатенте отметили, что "Лейтрагин" – сугубо отечественный препарат, который может быть полностью произведен в России. Лекарство поступит в массовое производство.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рекомендовал всем россиянам сделать прививку от COVID-19. По последним данным, полностью вакцинацию прошли порядка 10 миллионов россиян.

Владимир Путин заявил о скором запуске в оборот четвертой вакцины от COVID-19. По его словам, Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с пандемией.