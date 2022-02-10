Минздрав разрешил клинические испытания "ЭпиВакКороны-Н" для пожилых

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Минздрав РФ выдал разрешение на проведение третьего этапа клинических исследований вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" с участием лиц старше 60 лет. Об этом сообщается на сайте министерства.

"Открытое исследование безопасности, переносимости, реактогенности и иммуногенности вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 ("ЭпиВакКорона-Н") с участием добровольцев в возрасте старше 60 лет (третья фаза)", – указано в реестре разрешений на проведение клинических исследований.

Уточняется, что всего в испытаниях примут участие 300 добровольцев.

Вакцина "ЭпиВакКорона-Н" разработана центром "Вектор". Она была зарегистрирована Минздравом РФ 26 августа 2021 года. Препарат представляет собой суспензию для двукратного внутримышечного введения с интервалом 14–21 день.

Первые 12 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона-Н" выпустили в гражданский оборот 17 декабря прошлого года. Первая серия вакцины предназначена для проведения третьей фазы клинических исследований препарата.

Руководитель центра "Вектор" Ринат Максютов сообщал об отсутствии принципиальных отличий "ЭпиВакКороны-Н" от разработанной ранее "ЭпиВакКороны". По его словам, вакцины различаются технологическими особенностями производства, что стало основной причиной необходимости проведения новых клинических исследований для решения производственных задач, требующих небольших изменений.