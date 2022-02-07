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Общество

18:14

Минздрав разрешил клинические исследования "КовиВака" с участием детей

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минздрав РФ выдал разрешение на проведение третьей фазы клинических исследований вакцины от COVID-19 "КовиВак" с участием детей, сообщается на сайте ведомства.

"Оценка переносимости, безопасности и иммуногенности препарата "КовиВак" с участием детей", – указано в реестре разрешений на проведение клинических исследований.

Испытания будут проводиться среди 1 050 добровольцев до декабря текущего года.

Ранее сообщалось, что вакцину "КовиВак" могут модифицировать под штамм "Омикрон" за полгода. В ближайшие две недели специалисты намерены выяснить, насколько препарат эффективен при новом варианте SARS-CoV-2.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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