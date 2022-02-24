В Роспотребнадзоре заявили о медленном росте доли "Стелс-Омикрона" в России

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В России возрастает доля штамма коронавируса "Стелс-Омикрон". Об этом рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в беседе с РИА Новости.

Он объяснил, что в процессе распространения по миру штамм "Омикрон" разделился на три основные линии: BA.1, BA.2 и BA.3. Позднее подвариант BA.2 оказался доминирующим в некоторых странах. По словам эксперта, в РФ на вариант ВА.2 приходится 7,4% от всех случаев штамма "Омикрон".

Согласно исследованию японских ученых, сублиния ВА.2 показала себя более патогенной. При этом нагрузка вируса в легких зараженных хомяков проявилась в 9 раз сильнее, чем при ВА.1.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что подвид "Омикрон"-штамма ВА.2 был выявлен в РФ. По ее словам, большинство случаев заражения им зафиксировали в столице, Республике Марий Эл и Башкирии, а также в Ростовской области.

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев отметил, что по симптомам и течению заболевания BA.2 ничем не отличается от обычного "Омикрон"-штамма. Появление нового подвида – естественный процесс эволюции вируса, добавил эксперт.