Вирусолог рассказал, у кого развивается наиболее сильный иммунитет к COVID-19

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У людей, которые переболели COVID-19 в легкой форме, обычно вырабатывается более сильный иммунитет к коронавирусу, чем у тех, кто перенес болезнь тяжело. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, вирусолог Петр Чумаков.

"Тромбоз, омертвение тканей, гипоксия и прочее – все это происходит при тяжелой форме ковида. Это, конечно, наносит большой вред иммунной системе, потому что она перегружается", – сказал вирусолог.

Он объяснил, что при легком течении инфекционного заболевания иммунитет тоже снижается, однако временно. Подобное происходит при любом заболевании, поскольку иммунитет бросает все свои силы на борьбу с патогеном. Со временем ослабленный иммунитет восстанавливается, подчеркнул Чумаков.

По его словам, иммунитет, выработанный организмом после COVID-19, способен защитить и от других болезней, поскольку он находится в постоянной готовности.

Ранее врач общей практики Виктор Лунев рассказал, что постковидный синдром формируются не только у пациентов, переболевших коронавирусом в тяжелой форме, но и у тех, кто перенес его бессимптомно. По его словам, указывать на то, что человек перенес COVID-19, может развитие конъюнктивита, а также нарушения вкуса и обоняния.

