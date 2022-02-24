Вирусолог предупредил о необратимом последствии коронавируса

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Коронавирусная инфекция может приводить к поражению почек, особенно это касается людей с хроническими заболеваниями, рассказал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, вирусолог, профессор Петр Чумаков.

"Например, когда есть камни, кисты большие, поликистоз, когда много разных кист, полных жидкости. Любое воспалительное заболевание в почках грозит очень серьезными последствиями, вплоть до того, что почка просто перестанет функционировать. Тогда человеку понадобится диализ. Это действительно очень серьезно для почечных хроников", – рассказал вирусолог в беседе с Ura.ru.

Специалист посоветовал людям с почечными проблемами особенно беречь свое здоровье.

Ранее врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредил, что у переболевшего коронавирусом пациента могут развиться серьезные нарушения в работе свертываемости крови. По его словам, чаще всего этот сценарий угрожает людям старшего возраста.

