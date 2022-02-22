Инфекционист допустил, что в РФ сформировался коллективный иммунитет к COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
В России сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу. Такое предположение озвучил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
По его словам, ситуация, которая наблюдалась в поликлиниках, свидетельствует о том, что многие граждане переболели коронавирусом в январе и феврале.
"К тому же не стоит сбрасывать со счетов охват вакцинацией, который тоже увеличивается с каждой неделей. Поэтому вероятность того, что коллективный иммунитет сформирован, на это можно надеяться", – рассказал Вознесенский в беседе с РИА Новости.
По его словам, штамм "Омикрон" характеризуется очень высокой заразностью, что привело к серьезному подъему заболеваемости россиян с января.
Вознесенский также выразил мнение, что не все случаи коронавируса были подтверждены лабораторно.
Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, что COVID-19, грипп и ОРВИ из одной группы заболеваний с достаточно близкими клиническими проявлениями, поэтому отличить их можно лишь с помощью диагностики. Он напомнил, что запахи пропадают не только при коронавирусе, но и при других простудных заболеваниях. То же касается и прочих симптомов.
В Москве число госпитализаций с COVID-19 за неделю снизилось на 30%
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