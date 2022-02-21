Иммунолог рассказал, нужно ли прививаться от COVID-19 при наличии антител

С 21 февраля россияне могут оформить COVID-сертификат на основании положительного теста на антитела. Срок действия QR-кода составит шесть месяцев с даты получения результатов исследования. Рассказываем, как долго антитела защищают от коронавируса и в каком случае следует привиться, чтобы не заболеть.



Сколько антител нужно для защиты?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Согласно приказу Минздрава, никаких требований по уровню антител к коронавирусу для получения QR-кода не установлено. Достаточно лишь их наличие по результатам теста. При этом получить сертификат возможно только один раз. Обязательным условием для этого является отсутствие ранее выданного COVID-сертификата о перенесенном заболевании или вакцинации.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что для минимальной защиты от коронавируса необходимо иметь антитела на уровне 800 BAU/мл и выше. При низком титре эксперт рекомендует пройти вакцинацию.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук При 50 BAU/мл человек вообще практически не защищен от болезни. Единственная надежда есть на небольшую страховку от тяжелого течения COVID-19 и летального исхода.

Ранее врач-терапевт Алексей Водовозов отметил, что пока неясно, какой титр антител дает защиту от новой мутации коронавируса "Омикрон". Вместе с тем специалист полагает, что если человек переболел COVID-19 и не привился, количества его антител не хватит, чтобы защититься от инфекции.

"Если человек не прививался в принципе и только болел – это вообще никакая защита. Можно считать ее нулевой, потому что сейчас для "Омикрона" это не имеет значения", – подчеркнул он.



Как долго защищают антитела?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова отметила, что иммунитет к коронавирусу, который человек приобретает после болезни, не гарантирует, что он больше не заразится.

"Имеющиеся на сегодняшний день данные показывают, что вакцинация после перенесенного заболевания необходима в период от 6 до 12 месяцев, в зависимости от тяжести перенесенной инфекции, сформировавшегося иммунитета и эпидемической ситуации", – подчеркнула он.

По словам Крючкова, если человек переболел COVID-19 при заражении "Омикроном", то антитела к вирусу могут сохраняться в течение полугода.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Если у человека нет хронических заболеваний, он не пожилой и нет клинического иммунодефицита, то можно отсчитать не более шести месяцев, лучше 4–5 месяцев.

Врач – аллерголог-иммунолог Андрей Продеус также рекомендует пройти вакцинацию всем, кто перенес "Омикрон", через шесть месяцев после выздоровления. "Если вы переболели и выработали иммунный ответ, то дополнительно вакцинироваться и рассматривать этот вопрос нужно не раньше чем через полгода", – указал он.

По его мнению, задуматься о вакцинации раньше этого срока имеет смысл гражданам, проходящим подавляющую иммунитет терапию, а также тем, кто имеет нарушение иммунного ответа.

"Нужно следить, сколько антител у них останется через пару-тройку месяцев, исходя из этого принимать решение о вакцинации", – сказал специалист.



Можно ли получить QR-код при вакцинации иностранным препаратом?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Благодаря новому правилу получить COVID-сертификат теперь могут и граждане, привитые иностранными вакцинами, сообщала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.





Татьяна Голикова вице-премьер РФ Иностранный либо российский гражданин, переболевший за рубежом или вакцинированный иностранной вакциной, может, приехав в РФ, также пройти тест на антитела и при наличии антител получить документ сроком действия на шесть месяцев.

Вместе с тем она добавила, что с иностранными государствами сейчас ведется работа по взаимному признанию препаратов для профилактики COVID-19.