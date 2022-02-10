Терапевт рассказал про самый лучший иммунитет к "Омикрону"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Врач-терапевт Алексей Водовозов в разговоре с Москвой 24 предположил, что самый лучший иммунитет к "Омикрону" и другим вариантам коронавируса может быть у переболевших и привитых.

По словам эксперта, на сегодняшний день неясно, какое именно количество антител дает защиту от "Омикрона". "Разработчик вакцины "Спутник V" Денис Логунов называл достаточным около 300 BAU/мл, но это было в реальности "Дельты". Какие коррективы внес "Омикрон", пока не очень понятно", – говорит терапевт.

Тем не менее специалист предполагает, что антител, которые вырабатываются у переболевшего коронавирусом и ни разу не вакцинированного, будет недостаточно для защиты от инфекции.





Алексей Водовозов врач-терапевт Если человек не прививался в принципе и только болел – это вообще никакая защита. Можно считать ее нулевой, потому что сейчас для "Омикрона" это не имеет значения.

"Все исследования говорят, что люди, переболевшие предыдущими генетическими вариантами, не защищены от "Омикрона" в принципе. Если сравнить хотя бы примерные цифры, то при "Омикроне" повторная инфекция в 5,5 раза выше, чем при "Дельте", – продолжает врач.

Наиболее эффективен так называемый гибридный иммунитет, считает Алексей Водовозов. "Лучше всего защищают вакцины, даже переболевших. То есть переболевшие и привитые получают гибридный иммунитет – самый лучший на сегодня. В принципе как и наоборот. То есть когда привитый переболел, он тоже становится обладателем гибридного иммунитета", – поясняет эксперт.

Согласно приказу Минздрава, с 21 февраля россиянам начнут выдавать QR-код по результатам тестирования на антитела к COVID-19. Помощник главы ведомства Алексей Кузнецов уточнил, что никаких требований по уровню антител для выдачи документа нет. Достаточно того, что они просто есть у человека.

