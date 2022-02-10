Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

общество

13:05

Иммунолог назвал главные ошибки переболевших "Омикроном"

обществоэксклюзив

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с Москвой 24 посоветовал переболевшим "Омикроном" продолжить носить маску и реже посещать общественные места. По словам эксперта, выработавшегося после нового штамма иммунитета будет недостаточно для защиты от других вариантов коронавируса.

"Болели вы, не болели, все равно маску нужно носить. А кто перестает ее носить, может заразиться "Дельтой". Нет же перекрестного иммунитета. Можно практически сразу заразиться, и случаи такие описаны. Только не успеют выздороветь от одного варианта коронавируса, заражаются другим штаммом", – поясняет иммунолог.

По этой же причине после болезни стоит воздержаться от посещения общественных мест, продолжает специалист.

Можно что-то подцепить в общественном месте. Иммунитет к другим штаммам очень слабый. А "Дельта" не исчезла. Она циркулирует параллельно "Омикрону.
Владимир Болибок
врач – аллерголог-иммунолог

Кроме того, некоторое время после выздоровления стоит избегать физических нагрузок, поскольку организм еще ослаблен, добавил врач. Также следует воздержаться от посещения бани и сауны, отметил эксперт.

"Человек потеет, теряет с потом жидкость, кровь сгущается. А коронавирус повышает свертываемость крови, поэтому избыточные физические нагрузки, обезвоживание могут привести к ускоренному тромбообразованию и тромбозу", – подчеркнул специалист.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал об ошибках, которые люди совершают во время лечения "Омикрона". В частности, он рекомендовал не назначать себе кроворазжижающие лекарства, а также антибиотики. Эксперт добавил, что новая мутация коронавируса схожа с ОРВИ, поэтому заболевшему человеку не нужно какое-то специфическое лечение.

Читайте также

Медведева Светлана

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать