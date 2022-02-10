Иммунолог назвал главные ошибки переболевших "Омикроном"

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с Москвой 24 посоветовал переболевшим "Омикроном" продолжить носить маску и реже посещать общественные места. По словам эксперта, выработавшегося после нового штамма иммунитета будет недостаточно для защиты от других вариантов коронавируса.
"Болели вы, не болели, все равно маску нужно носить. А кто перестает ее носить, может заразиться "Дельтой". Нет же перекрестного иммунитета. Можно практически сразу заразиться, и случаи такие описаны. Только не успеют выздороветь от одного варианта коронавируса, заражаются другим штаммом", – поясняет иммунолог.
По этой же причине после болезни стоит воздержаться от посещения общественных мест, продолжает специалист.
Кроме того, некоторое время после выздоровления стоит избегать физических нагрузок, поскольку организм еще ослаблен, добавил врач. Также следует воздержаться от посещения бани и сауны, отметил эксперт.
"Человек потеет, теряет с потом жидкость, кровь сгущается. А коронавирус повышает свертываемость крови, поэтому избыточные физические нагрузки, обезвоживание могут привести к ускоренному тромбообразованию и тромбозу", – подчеркнул специалист.
Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал об ошибках, которые люди совершают во время лечения "Омикрона". В частности, он рекомендовал не назначать себе кроворазжижающие лекарства, а также антибиотики. Эксперт добавил, что новая мутация коронавируса схожа с ОРВИ, поэтому заболевшему человеку не нужно какое-то специфическое лечение.
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