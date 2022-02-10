Иммунолог назвал главные ошибки переболевших "Омикроном"

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Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с Москвой 24 посоветовал переболевшим "Омикроном" продолжить носить маску и реже посещать общественные места. По словам эксперта, выработавшегося после нового штамма иммунитета будет недостаточно для защиты от других вариантов коронавируса.

"Болели вы, не болели, все равно маску нужно носить. А кто перестает ее носить, может заразиться "Дельтой". Нет же перекрестного иммунитета. Можно практически сразу заразиться, и случаи такие описаны. Только не успеют выздороветь от одного варианта коронавируса, заражаются другим штаммом", – поясняет иммунолог.

По этой же причине после болезни стоит воздержаться от посещения общественных мест, продолжает специалист.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Можно что-то подцепить в общественном месте. Иммунитет к другим штаммам очень слабый. А "Дельта" не исчезла. Она циркулирует параллельно "Омикрону.

Кроме того, некоторое время после выздоровления стоит избегать физических нагрузок, поскольку организм еще ослаблен, добавил врач. Также следует воздержаться от посещения бани и сауны, отметил эксперт.

"Человек потеет, теряет с потом жидкость, кровь сгущается. А коронавирус повышает свертываемость крови, поэтому избыточные физические нагрузки, обезвоживание могут привести к ускоренному тромбообразованию и тромбозу", – подчеркнул специалист.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал об ошибках, которые люди совершают во время лечения "Омикрона". В частности, он рекомендовал не назначать себе кроворазжижающие лекарства, а также антибиотики. Эксперт добавил, что новая мутация коронавируса схожа с ОРВИ, поэтому заболевшему человеку не нужно какое-то специфическое лечение.