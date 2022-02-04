Иммунолог рассказал, где пожилые чаще всего заражаются "Омикроном"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с Москвой 24 предположил, что чаще всего пожилые люди заражаются штаммом "Омикрон" в магазине, аптеке и в подъезде.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что детей часто инфицируют COVID-19 сами взрослые в семейном кругу. По ее словам, детский организм реагирует на возбудитель более остро, так как иммунитет не успел ознакомиться с сезонными коронавирусами. Кроме того, заболеть может ребенок абсолютно любого возраста, однако наиболее выражен недуг у малышей до двух лет.

По словам Владимира Болибока, даже небольшого контакта с инфицированным человеком бывает достаточно, чтобы заразиться новым штаммом, поскольку "Омикрон" достаточно контагиозен.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Официальной статистики, где именно наступает заражение, у нас нет. Но понятно, что наиболее часто, если пожилые люди посещают магазины, аптеки, то заражение происходит по дороге или в магазине, или в аптеке.

По мнению иммунолога, в аптеке и магазине наиболее высок риск заразиться при входе и выходе из помещения и в очереди на оплату. "Бывает, что на кассе народ скапливается и дистанция не соблюдается", – уточняет специалист.

Кроме того, опасность представляет любое закрытое пространство. В подъезде заразиться "Омикроном" можно, просто повстречавшись с заболевшими соседями, продолжает эксперт. По его словам, инфицирование может произойти не только при выходе или входе в подъезд, но и в лифте.

"В высотных домах на лифте часто бывает невозможно спуститься, чтобы по дороге он не остановился на этаже и соседи не зашли внутрь. Было же правило – не заходите в лифт с незнакомыми людьми. Дождитесь, когда для вас приедет пустой", – говорит иммунолог.

Чтобы обезопасить себя, важно защитить органы дыхания. Поэтому специалист советует надевать защитную маску еще в квартире перед выходом из дома. Наиболее эффективен, по словам Владимира Болибока, респиратор N 95.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала для защиты от "Омикрон"-штамма сократить круг общения, высыпаться и больше прибывать на воздухе вместо закрытых помещений. Также она порекомендовала по возможности заказывать товары на дом, а не ходить в магазины и торговые центры.