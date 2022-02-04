Врач рассказал, почему дома нельзя ходить в уличной обуви

Герои фильмов и сериалов довольно часто ходят по дому в уличной обуви. В некоторых странах отсутствие тапочек в квартире и вовсе считается нормой. Мы выяснили, чем опасно пренебрежение мерами элементарной гигиены и почему необходимо обязательно переобуваться в прихожей.



Грибная пора

По словам врача общей практики, обладателя статуса "Московский врач" Дениса Прокофьева, хождение дома в уличной обуви – это большой риск получить проблемы со здоровьем. Подошвами ботинок человек касается поверхности, на которой находится множество патогенных микроорганизмов – в частности бактерий, вирусов и грибков. Подтверждение этому можно найти, если взять соскоб с самого чистого на вид асфальта.

"Прежде всего пренебрежение правилами гигиены опасно распространением грибковой инфекции. Достаточно пройтись по затоптанному уличной обувью полу босыми ногами, чтобы заразиться", – разъясняет эксперт.

Микоз легко получить, если на ногах имеются даже самые незначительные повреждения. Лечатся такие заболевания достаточно долго – до момента выздоровления может пройти год.





Денис Прокофьев врач общей практики Чрезвычайно опасна бактериальная флора, которая неизбежно оказывается на уличной обуви. Микрочастицы слюны, мокроты и отходов жизнедеятельности собак могут сохраняться до трех суток. Соответственно, все это потом заносится в помещение.

Бактериальная флора, по словам врача, очень устойчива, а попадание ее микрочастиц в кровь грозит серьезными проблемами – вплоть до гангрены. В числе тех, кто особенно подвержен заражению тяжелым инфекциями, – больные диабетом. Такие люди часто страдают от длительно незаживающих ранок. Даже незначительные повреждения кожных покровов могут служить воротами для бактерий.



Берегитесь реагентов

Помимо грибков, вирусов и бактерий, люди приносят в дом на зимней обуви остатки реагентов, что не менее опасно. Такие вещества буквально разъедают кожу рук, например во время влажной уборки.

"Любое попадание реагентов влечет за собой появление дерматитов, вплоть до формирования экземы и хронического воспаления покровов", – предупреждает врач.

Также, по словам Прокофьева, не стоит забывать о способности коронавируса оставаться на поверхностях в течение некоторого времени. Чтобы избежать проблем со здоровьем, имеет смысл перед входом в квартиру обрабатывать подошвы с помощью специальных приспособлений.





Денис Прокофьев врач общей практики В период пандемии особой популярностью стали пользоваться так называемые дезинфицирующие коврики. Они кладутся возле двери, на мягкое покрытие наливается раствор. Таким образом идет контактная обработка обуви.

Дезковрики получили широкое распространение, когда врачи начали работать в красных зонах. Это очень хорошая профилактика возможных проблем со здоровьем. По словам эксперта, коврик служит 6 месяцев. Дезинфицирующий раствор продается в обычных аптеках, его действия хватает на месяц, а потом требуется замена.



Выбираем тапки

Прокофьев также советует обратить внимание на домашнюю обувь. Она должна быть индивидуальной для каждого члена семьи, поскольку если кто-то один страдает от грибка, то риску заражения подвержена вся семья. По словам эксперта, лучше остановить выбор на тапочках, которые можно часто мыть и обрабатывать. Например, подойдут полиуретановые шлепанцы.

"Если домашняя обувь не подлежит обработке, то такие тапки можно выкидывать хоть каждый день, поскольку ноги потеют, создается парниковый эффект", – предостерегает Денис Прокофьев.

При первых изменениях, которые могут возникнуть с ногами, эксперт рекомендует сменить домашнюю обувь и обратиться за консультацией к врачу. Следует бить тревогу, если пожелтела ногтевая пластина, появился белесый налет на ногтях, а кожа пяток загрубела и покрылась трещинами.

