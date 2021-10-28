Эксперты объяснили, почему людям неприятен скрип пенопласта

Чавканье, звяканье ложки, скрип пенопласта часто выводят людей из себя. Мы выясняли, почему людям неприятны некоторые звуки и можно ли избавиться от негативной реакции на них.



Мозговой штурм

Нетерпимость к различным звукам ученые называют мизофонией. При этом явлении, по словам психолога Эльдара Осипова, человек отторгает какие-то раздражающие пороговые сигналы. Иногда причины кроются в травмирующем событии, в свое время повлиявшем на психику человека.

"Обычно это множество событий, может, даже не связанных между собой и абсолютно непохожих по своему проявлению или содержанию на структуру поведения, в которую выливается травма", – комментирует Эльдар Осипов.

Речь может идти даже о событиях разных периодов. Например, в первый год жизни ребенка, а потом в 3 года случается что-то для него чувствительное. Малыш не смог самостоятельно пережить эту ситуацию, потому что по какой-то причине не получил психологическую поддержку от родителей. В итоге инцидент становится для него болезненным, а набор таких событий формирует домен различных историй, который потом выливается в патерн (модель поведения). Появляется негативная реакция на звуки как способ взаимодействия с окружающим миром, построения отношений с ним. Причем не деструктивный, а спасающий человека от чего-то.

Психолог отмечает, далеко не всегда людям противны некоторые звуки из-за предшествующей травмы. Играет роль то, что их тембр нетипичен для восприятия психическим аппаратом. Поэтому появляется раздражение, например, когда человек слышит, как металлом проводят по стеклу или скрипят пенопластом.

Есть и другие трактовки этого феномена. Например, по причине высокой тембровой интенсивности звуков затрагивается эмоциональная природа человека и возникают неприятные ощущения.



Сигнал тревоги

Психолог Ольга Хабибулина считает, что если человек испытывает дискомфорт от определенного звука, то это может быть нормально именно для него.





Ольга Хабибулина психолог У всех нас разная нервная система, и мы по-разному на все реагируем. Причиной могут быть физиологические, а также психологические показатели.

Однако на эту особенность нужно обратить внимание, если она является триггером какой-то психологической травмы. Например, конкретным звуком сопровождалось тяжелое потрясение или трагическое событие, при котором он записался в бессознательность человека как опасный, тревожный.

"Если вы вспомните и поймете, что неприятный звук ассоциируется у вас с каким-то конкретным человеком или событием, то надо обратиться за помощью к специалисту. Это говорит о том, что травма все еще не прожита, вашей психике хочется исцелиться", – комментирует эксперт.

В таком случае пока проблема не решится, психика так и будет реагировать на триггер (стимул, вызывающий негативные эмоции). Порой окружающие, узнав об уязвимом месте человека, пытаются нарочно задеть его за живое, воспроизводя при нем неприятные звуки.

"Если действуют назло, то надо обязательно реагировать, сразу обозначать границы. Говорить следует жестко и уверенно. Если же многочисленные просьбы не помогают, то стоит выходить из контакта", – советует психолог.

По словам эксперта, лучше прервать разговор и объяснить свою позицию, еще раз напомнив, что именно вызывает раздражение. Можно встать и уйти, отказавшись взаимодействовать с нарушителем душевного равновесия до тех пор, пока он не перестанет вести себя таким образом.

