Россиянам рассказали, что нужно знать о ревакцинации от коронавируса

Москва развернула масштабную кампанию по ревакцинации от коронавирусной инфекции. Несмотря на то что ситуация с COVID-19 в городе стабилизировалась, специалисты рекомендуют ни в коем случае не пренебрегать процедурой. Рассказываем, где можно пройти, ревакцинацию, каким препаратом, когда это следует делать, а также что еще нужно знать о прививке.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Когда нужно ревакцинироваться?

Процедуру следует проходить раз в полгода, объяснили в пресс-службе Роспотребнадзора. Это необходимо для лучшей обороны от новых вариантов коронавируса.





пресс-служба Роспотребнадзора Имеющиеся на данный момент исследования и результаты наблюдений указывают на то, что защитный эффект вакцин от COVID-19 против варианта "Дельта" может снижаться. Поэтому методическими рекомендациями показана ревакцинация раз в полгода для достаточной защиты от новых штаммов.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что российские вакцины наделены хорошими защитными и профилактическими свойствами против "Дельта"-штамма коронавирусной инфекции. В частности, привитые не болеют тяжелыми формами COVID-19, уточнили в ведомстве.

В рекомендациях Минздрава РФ сказано, что по достижении целевого показателя коллективного иммунитета ревакцинацию можно проходить чуть реже: через 12 месяцев после первой прививки. При этом право сделать это через полгода у гражданина сохраняется.



Каким препаратом?

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что для ревакцинации от коронавируса подходят все российские препараты. По его словам, хорошим вариантом для этой процедуры может быть вакцина "Спутник Лайт".

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что в подавляющем большинстве случаев для ревакцинации применяют "Спутник V" или "Спутник Лайт".

"Если речь идет о пожилых людях или гражданах с хроническими заболеваниями, можно выбирать "Спутник V". Естественно, с учетом всех противопоказаний. Если речь идет о людях молодых или среднего возраста, более-менее здоровых, подойдет "Спутник Лайт", – говорит Крючков.

В целом иммунолог советует ревакцинироваться теми же препаратами, которые использовались для первичной прививки. Однако и от комбинаций зарегистрированных в России препаратов никакого вреда не будет.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Где можно пройти процедуру?

С 22 июля ревакцинация от коронавируса стартовала во всех прививочных центрах столицы, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Это 119 поликлиник, 45 павильонов "Здоровая Москва", центры госуслуг "Мои документы" и другие популярные общественные места, отметила она. Повторную прививку здесь можно сделать вакцинами "Спутник Лайт" или "Спутник V".



Нужно ли перед ревакцинацией сдавать ПЦР и тест на антитела?

Специалисты сходятся во мнении, что это необязательно. Кроме того, ранее Михаил Мурашко призвал россиян не проверять каждый день уровень антител.





Михаил Мурашко министр здравоохранения РФ Достаточный уровень антител создает хорошую протективную защиту, но еще один важный момент, и мы уже статистически это выработали: не нужно ходить каждый день проверять, какой у вас уровень антител. Именно задача по ревакцинации в установленные сроки является более оптимальной.

Крючков также подтвердил, что рекомендаций сдавать ПЦР-тест и проверять антитела перед ревакцинацией нет.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Нужен ли перерыв между ревакцинацией от коронавируса и другими прививками?

Роспотребнадзор в августе рекомендовал регионам привить от гриппа не менее 60% населения. В связи с этим замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии ведомства Наталья Пшеничная пояснила, что вакцинацию от гриппа необходимо проходить через месяц после завершения курса вакцинации или ревакцинации от коронавируса.

По словам Крючкова, пауза в 30 дней касается не только прививок от гриппа, но и от других заболеваний.





Николай Крючков врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Такая необходимость есть не потому, что они несовместимы между собой и это нанесет вам вред. Дело в том, что в заметном количестве случаев после любой вакцинации наступают те или иные явления. И если такое случится, распознать, от какой именно вакцины это произошло, будет невозможно.

Если пауза между прививками превысит 30 дней, никаких проблем от этого также не возникнет, заметил иммунолог. При этом перерыв необходимо считать между последней инъекцией предыдущей вакцины и первой инъекцией нынешней, заключил он.