Роспотребнадзор порекомендовал регионам привить от гриппа не менее 60% населения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Роспотребнадзор рекомендовал субъектам России привить от гриппа не менее 60% населения. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача России опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ рекомендуется обеспечить проведение прививочной кампании против гриппа в осенний период 2021 года. Ее охват должен составлять не менее 60% от населения. Также Роспотребнадзор советует регионам привить не менее 75% граждан, входящих в группу риска.

В ведомстве подчеркивают, что региональным властям следует своевременно вводить ограничения с учетом эпидситуации по гриппу и ОРВИ, а также провести исследование по оценке иммунитета у населения.

"В предэпидемический период рекомендуется провести исследование для оценки состояния коллективного иммунитета к актуальным и ранее циркулировавшим штаммам гриппа, а в поствакцинальный период – для оценки эффективности специфической профилактики гриппа", – уточняется в документе.

Проект постановления Роспотребнадзор подготовил еще в июле. В документе также отмечалось, что вакцинироваться от гриппа стоит не менее чем через месяц после прививки от COVID-19.