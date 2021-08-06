Попова объяснила, в каких случаях необходимо носить маски на улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что медицинские маски не требуется носить на улице при условии, если человек не посещает массовое мероприятие или общественное место. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия 24".
"Я хочу отметить, что россияне, которые отдыхают, не должны на улицах носить маски. Вот требования по ношению масок на улицах, если это не массовое какое-то мероприятие, каких сейчас практически нет", – заявила специалист.
Попова подчеркнула, что требование о масках сохраняется в закрытых помещениях. Глава Роспотребнадзора напомнила, что аналогичные меры принимаются и в других странах мира.
Ранее Анна Попова призвала туристов, которые отдыхают на российских курортах, не забывать о мерах профилактики коронавирусной инфекции. Ситуацию с COVID-19 она оценила как не безоблачную.
В России за последние сутки выявили 22 660 новых случаев коронавируса. Всего по стране зарегистрировано 6 402 564 случая коронавирусной инфекции.
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