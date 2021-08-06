В России выявили 22 660 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России подтвердили 22 660 новых случаев коронавируса. Без клинических проявлений был зафиксирован 1 881 эпизод, передает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

В Москве выявили 2 583 новых случая коронавируса, в Санкт-Петербурге – 1 909, в Московской области – 1 394, в Нижегородской области – 545, в Свердловской области – 524.

Всего в РФ зарегистрировано 6 402 564 случая коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста заболеваемости регистрируются в Москве и Республике Татарстан (0,17 и 0,22% соответственно).

За последние сутки в России от последствий коронавируса умерли 792 человека. За весь период пандемии по России скончался 163 301 человек.

За прошедшие сутки по стране выздоровел 20 141 человек. За весь период наблюдений коронавирусом в РФ переболели 5 720 353.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус ранее заявил, что человечество вступило в период реальной опасности в связи с распространением коронавируса. Он напомнил о перегруженности медицинских систем и о том, что пандемия нарушает социальные контакты и приводит к неудовлетворенности общества.

