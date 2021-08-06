Инфекционист дала советы по уходу за детьми после COVID-19

Фото: depositphotos/bondart

Даже у здорового ранее ребенка могут появиться осложнения после перенесенного коронавируса, рассказала заведующая детским инфекционным отделением ЦКБ Управления делами президента России Алиса Медкова. Об этом сообщает "Мир 24".

Специалист отметила, что родителей должны насторожить любые симптомы, которые никогда ранее не проявлялись у ребенка на фоне вирусных инфекций. В частности, опухание суставов, неспецифическая сыпь, вялость, слабость, отсутствие желания поиграть.

У детей старшего возраста, добавила Медкова, опасными симптомами являются снижение работоспособности и толерантность к физической нагрузке.

"К сожалению, как показала практика, мультисистемный воспалительный синдром или артрит может возникнуть у любого ребенка, который до встречи с COVID-19 не страдал никаким хроническим заболеванием", – подчеркнула специалист.

Она отметила, что детям, переболевшим коронавирусом, нужно пройти диспансерное наблюдение хотя бы в течение двух или трех месяцев после перенесенной болезни. По словам эксперта, осложнения после COVID-19 могут быть как ранними, так и проявиться только через несколько недель после выздоровления, а в некоторых случаях могут понадобиться специфические тесты и обследования.

Медкова также рекомендовала не забывать о здоровом образе жизни, соблюдении режима отдыха и бодрствования, питания и витаминной поддержке.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, как обезопасить детей от заражения коронавирусом в школе. По словам специалиста, следует сделать прививку от COVID-19 или же обязательно носить маску во время занятий.