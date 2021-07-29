Инфекционист оценил риски тяжелых последствий COVID-19 у детей

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Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов оценил риски тяжелых последствий коронавируса у детей. Об этом пишет РИА Новости.

Специалист привел данные, что постковидные осложнения способны развиваться примерно у трети переболевших детей. При этом наиболее высокие риски появления осложнений имеют несовершеннолетние, страдающие от избыточного веса.

"Поражаются сердце, почки, эндокринные железы, головной мозг, желудочно-кишечный тракт", – перечислил Горелов.

Больше всего детей болеет коронавирусом в возрасте 14–17 лет, сообщил специалист. Это объясняется повышенной мобильностью и социальной активностью данной категории несовершеннолетних.

В то же время дети помладше во время летних каникул разобщены. По этой причине заболеваемость среди них ниже, уточнил врач.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что обсуждать вакцинацию подростков от COVID-19 в России преждевременно до получения результатов полноценных клинических исследований. Она подчеркнула, что на сегодняшний день в стране отсутствует зарегистрированная вакцина для детей и подростков.

Кузнецова добавила, что даже тогда, когда вакцину зарегистрируют, выдадут разрешение на ее использование, прививки детям и подросткам будут делать только с согласия родителей.