Кузнецова считает преждевременным обсуждение вакцинации подростков от COVID-19

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Обсуждать вакцинацию подростков от COVID-19 в России преждевременно до получения результатов полноценных клинических исследований. Такое мнение выразила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Она подчеркнула, что на сегодняшний день в стране отсутствует зарегистрированная вакцина для детей и подростков.
"Для этого нужно провести полноценные клинические исследования, сейчас разрешение на это исследование получил Центр имени Гамалеи. Но, пока мы не получим результат исследования, обсуждать эту тему преждевременно", – приводит слова Кузнецовой ТАСС.
Омбудсмен добавила, что даже тогда, когда вакцину зарегистрируют, выдадут разрешение на ее использование, прививки детям и подросткам будут делать только с согласия родителей.
Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация подростков от коронавируса в России должна стартовать до 20 сентября. По его словам, исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12–17 лет проходит с 5 июля в Москве в детской больнице имени Башляевой и Морозовской детской больнице.
До этого Гинцбург отмечал, что при клинических исследованиях вакцины "Спутник V" среди детей для каждого возраста будет подобрана определенная концентрация препарата.
24 июня Всемирная организация здравоохранения впервые признала, что детей можно вакцинировать от COVID-19. В ВОЗ отмечали, что если дети не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения коронавируса, то прививочная кампания должна проходить в менее срочном порядке.
Первые 11 детей вакцинированы от коронавируса в Москве
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