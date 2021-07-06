Первые 11 детей вакцинированы от коронавируса в Москве

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11 детей получили первый компонент вакцины от коронавируса в детской городской клинической больнице имени Башляевой. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил главврач Исмаил Османов.

"Сегодня привиты у нас 11 человек. Следующим этапом идет другая группа детей. Таким образом, на базе больницы 50 человек будут привиты", – отметил он.

Как сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, при клинических исследованиях вакцины "Спутник V" среди детей для каждого возраста будет подобрана определенная концентрация препарата.

Ранее главный внештатный специалист по детской гематологии Минздрава РФ Александр Румянцев рассказал, что испытания вакцины от коронавируса на подростках не представляют для них никакой угрозы, испытуемые получат уменьшенную дозировку препарата.

24 июня Всемирная организация здравоохранения впервые признала, что детей можно вакцинировать от COVID-19. В ВОЗ отметили, что если дети не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения коронавируса, то прививочная кампания должна проходить в менее срочном порядке.