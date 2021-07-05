В Минздраве заявили об отсутствии рисков для подростков при испытаниях вакцины от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Испытания вакцины от коронавируса на подростках не представляют для них никакой угрозы, испытуемые получат уменьшенную дозировку препарата, рассказал главный внештатный специалист по детской гематологии Минздрава РФ Александр Румянцев. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это абсолютно защищенная ситуация, которая начата системно в мире, американцы прививают сейчас, у них идут клинические ситуации сейчас. Европа проводит широко. Всемирная организация здравоохранения дала такие рекомендации о том, что подростки и беременные являются группой риска, подлежат вакцинации. Сейчас такая ситуация разворачивается", – заявил он.

По словам Румянцева, клинические исследования вакцины стартовали в двух столичных больницах, они проходят в максимально строго регламентированном формате. Всего в них принимают участие 50 специально отобранных, полностью здоровых детей без противопоказаний и каких-либо осложнений: 25 проходят испытания в Морозовской больнице и 25 человек в больнице имени Башляевой.

"Они должны быть привиты специальной уменьшенной для детей дозой вакцины, рассчитанной на них. Согласие родителей на это получено, детей, подростков тоже запрашивали, тоже получено", – добавил врач.

В четверг, 24 июня, Всемирная организация здравоохранения впервые признала, что детей можно вакцинировать от COVID-19. В ВОЗ отметили, что если дети не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения коронавируса, то прививочная кампания должна проходить в менее срочном порядке.

Как сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, при клинических исследованиях вакцины "Спутник V" среди детей для каждого возраста будет подобрана определенная концентрация препарата. Он также отметил, что участие в клинических испытаниях примут 350 человек в возрасте от 12 до 17 лет.

