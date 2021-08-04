Ученые исследовали течение и симптомы COVID-19 среди детей

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Ученые Королевского колледжа Лондона провели исследование течения коронавируса среди пациентов-детей, передает "Газета.ру".
К эксперименту привлекли две возрастные группы – от 5 до 11 и от 12 до 17 лет, суммарно 1 734 человек.
Наиболее частыми симптомами COVID-19 у детей специалисты назвали головную боль и утомление. О таких эффектах рассказали 62,2 и 55 процента пациентов соответственно.
Средняя продолжительность болезни среди участников исследования составила шесть дней. При этом 4,4% респондентов болели до четырех недель, у них отмечалась значительная потеря обоняния.
Медик и телеведущий Евгений Комаровский ранее объяснил, как обезопасить детей от заражения коронавирусом в школе. По словам специалиста, следует сделать прививку от COVID-19 или же обязательно носить маску во время занятий.
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