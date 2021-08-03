Врач Мясников рассказал, что заражение COVID-19 возникает из-за "суперраспространителей"

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, что около 80% случаев заражений коронавирусной инфекцией в России возникают из-за "суперраспространителей". Об этом сообщает "Газета.ру".

Эксперт сообщил, что таких людей в среднем 20% от общего количества зараженных, при этом у этих пациентов нет типичных симптомов COVID-19.

"Скорее всего, это <…> особенности генетики, иммунитета, позволяющие переносить повышенную вирусную нагрузку без ущерба для себя, но представляющие опасность для других", – сказал врач, упомянув, что такого "суперагента" тяжело определить.

Ранее Александр Мясников рассказал о преимуществе России перед другими странами в борьбе с COVID-19. По его словам, коронавирус протекает волнами с одинаковыми периодами: сначала заболеваемость растет в течение трех месяцев, затем выходит на плато и в итоге ситуация становится лучше.