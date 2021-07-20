Мясников развеял миф об аллергии у детей из-за домашних животных

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Врач и телеведущий Александр Мясников опроверг популярное мнение о том, что для недопущения развития аллергии у ребенка в доме не следует заводить питомцев, сообщает Pravda.Ru.

По мнению специалиста, общение с животными для ребенка очень важно.

"Тесное общение с кошками и особенно собаками в детском возрасте может предохранять человека от развития аллергии в будущем!" – говорится в публикации.

Мясников добавил, что есть множество исследований, доказывающих это.

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