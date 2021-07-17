Врач-дерматолог рассказала, чем можно заразиться от голубей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Екатерина Чернышева рассказала Москве 24, какие болезни переносят голуби и чем они могут быть опасны для человека.
По словам эксперта, эти птицы являются переносчиками огромного количества заболеваний. "Чаще всего мы заражаемся, контактируя с голубями, например, когда садимся на лавочку, на которой сидел голубь до нас, когда контактируем с их слюной, если кормим их с рук", – рассказала врач.
Чернышева объяснила, что бактерии живут на лапках голубя, самая известная болезнь, передающаяся через птиц, – орнитоз. "Если проанализировать всех, кто лечится от орнитоза в клиниках, большая часть – это те, кто имеет непосредственное отношение к голубям или кто убирается в местах, где живут голуби. Но среди них попадаются и те пациенты, которые просто любили в парке их покормить", – отметила она.
Специалист указала, что орнитоз лечится, но если долго оттягивать поход к врачу, то хламидия, которая переносит это заболевание и проявляется в организме человека, может натворить немало бед.
Также в чешуйках лапок голубей могут проживать клещи, предупредила дерматолог. "Эти клещи, контактируя с нашей кожей, запросто могут на нее перемещаться, поэтому протягивать руки и кормить голубей с рук – нехорошая идея", – подчеркнула Чернышева.
"Доктор 24": болезни от городских голубей
Еще одно заболевание, которым можно заразиться от голубей, – сальмонеллез. По словам врача, эта болезнь проявляется в основном поражением желудочно-кишечного тракта.
Кроме того, через голубей можно заразиться иерсиниозом, отмечает Чернышева. Чаще переносчиком этого заболевания являются грызуны, но так как голуби живут с ними на одних чердаках и иных зонах, также могут его переносить на лапках. "Это очень неприятное заболевание: очень высокая температура, ломота во всем теле. Но оно лечится. Главное, не затягивать", – подчеркнула эксперт.
Чтобы избежать заражения, врач рекомендует не контактировать с голубями напрямую. "Не иметь прямого контакта как с голубями, так и с теми поверхностями, на которых они сидели или оставили свои следы", – советует она.
Также Чернышева добавила, что самыми уязвимыми являются дети от 1 до 3 лет. Важно следить за чистотой рук ребенка на прогулках и обрабатывать их антисептиком, если делаете перекус в парке.
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