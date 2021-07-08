Врач посоветовал заболевшим COVID-19 аллергикам не прекращать базисную терапию

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Аллергикам, заболевшим коронавирусом, ни в коем случае нельзя прекращать базисную терапию основного заболевания, заявил заслуженный работник здравоохранения РФ, доктор медицинских наук, профессор Юрий Мизерницкий.

"Заболевшим коронавирусом аллергикам ни в коем случае не следует прекращать базисную терапию основного заболевания, а может быть, даже надо усилить ее, посоветовавшись с врачом", – приводит слова Мизерницкого РИА Новости.

Врач также подчеркнул, что в стадии обострения хронических заболеваний противопоказана вакцинация, прививка возможна только при стойкой ремиссии и после консультации с врачом.

"Если все же принято решение в пользу прививки, то аллергикам будет уместно порекомендовать усилить на несколько дней до и после вакцинации базисную терапию или профилактически попринимать противоаллергический препарат", – отметил он.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что у людей, страдающих поллинозом и принимающих ингаляционные стероиды, COVID-19 может гипотетически протекать легче.

Эксперт также добавила, что если человек с аллергией все-таки заразился коронавирусом, то прием ингаляционных стероидов может облегчить течение заболевания, но пока это только гипотеза, которую возможно оценить во время сезонных обострений.