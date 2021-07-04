Инфекционист рассказал о "маскирующемся" под ОРВИ коронавирусе

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Главные симптомы коронавируса изменились из-за мутации вируса и стали похожи на проявления вирусной сезонной инфекции. Об этом в интервью РИА Новости рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По словам специалиста, коронавирусная инфекция "замаскировалась" под ОРВИ: основными ее симптомами стали насморк, боль в горле и кишечные расстройства. Потеря обоняния, напротив, случается все реже.

По этой причине, подчеркивает инфекционист, отличить коронавирус и обычную простуду очень тяжело. Сделать это могут только врачи.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что всем пациентам с ОРВИ в столице необходимо соблюдать самоизоляцию.

Такая мера была принята в связи с решением Депздрава приравнивать всех пациентов с ОРВИ к заболевшим коронавирусной инфекцией.