В Кремле оценили ситуацию с COVID-19 в столице

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В Москве уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в три раза выше, чем в среднем по России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация, конечно, напряженная в целом ряде регионов. Вы знаете, что в Москве в среднем в три раза выше уровень заболеваемости, чем в среднем по России, в Питере тоже достаточно печально, большая нагрузка на систему здравоохранения, в других регионах тоже", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что в стране в напряженном режиме работают оперативные штабы правительства, главы регионов, реализуя свои особые полномочия.

Ранее стало известно, что в Москве всем пациентам с ОРВИ, а также их родственникам будут делать экспресс-тест на антиген, дополняющий ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Такой тест позволяет оперативно выяснить, есть ли у человека в носоглотке белок, свидетельствующий о наличии инфекции, подчеркнула Ракова.

Владимир Путин заявил, что принимаемые властями некоторых регионов меры направлены на то, чтобы избежать локдауна из-за коронавируса. Глава государства подчеркнул, что в рамках этих действий в некоторых субъектах страны и вводится обязательная вакцинация для определенных категорий граждан.

Президент выразил надежду, что Россия достигнет коллективного иммунитета, чтобы во всех сферах возобновилась работа в обычном режиме.

