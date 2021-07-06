У аллергиков COVID-19 может протекать легче – Роспотребнадзор

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У людей, страдающих поллинозом и принимающих ингаляционные стероиды, COVID-19 может гипотетически протекать легче. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"В отношении же поллиноза можно предположить, что во время сезонного обострения, сопровождающегося обильными выделениями из носа, иногда и слезотечением, вирус может вымываться из верхних дыхательных путей, не успевая связаться с рецепторами на клетках респираторного тракта организма человека", – приводит слова Пшеничной ТАСС.
Эксперт также добавила, что если человек с аллергией все-таки заразился коронавирусом, то прием ингаляционных стероидов может облегчить течение заболевания, но пока это только гипотеза, которую возможно оценить во время сезонных обострений.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что из-за мутации COVID-19 его симптомы изменились и стали похожи на проявления вирусной сезонной инфекции. По словам специалиста, коронавирус "замаскировался" под ОРВИ: основными симптомами стали насморк, боль в горле и кишечные расстройства. Потеря обоняния, напротив, случается все реже.
Аллерголог рассказал, в чем отличие сезонной аллергии от COVID-19
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