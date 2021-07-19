Эксперт объяснил, зачем вакцинироваться от "детских" болезней

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Вакцинация от таких болезней, как ветрянка, корь и паротит, чрезвычайно важна, поскольку эти заболевания опасны и могут нанести серьезный вред организму, рассказала заведующая научно-исследовательским отделом вакцинопрофилактики и поствакцинальной патологии ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА Сусанна Харит. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Ветрянка, или ветряная оспа, которую многие считают безобидной болезнью и даже предпочитают ею переболеть для получения иммунитета, вопреки распространенному мифу представляет смертельную опасность даже для детей. Кроме того, ветрянка чрезвычайно заразна и очень быстро передается всем членам семьи.

"Для многих людей болезнь может обернуться тяжелыми неврологическими нарушениями: мозжечковой патологией – атаксией, энцефалитом, постгерпетической невралгией, миелитом и другими проблемами", – сказала доктор медицинских наук.

Именно поэтому необходимо своевременно вакцинировать детей, ведь прививка на 99,5% исключает тяжелый вариант развития болезни на срок до семи лет.

Другая распространенная "детская" инфекция – корь – до 1960-х годов ежегодно забирала около 2 миллионов жизней, пока в 1963 году не была создана вакцина. В настоящее время эта болезнь продолжает уносить жизни 2–6% пациентов.

"Основная проблема этой детской инфекции заключается в том, что она может давать различные осложнения: диарея, пневмония, энцефалит. Кроме того, корь – это риск смертельных исходов", – отметила Харит.

Также она посоветовала со вниманием отнестись к ротавирусной инфекции, краснухе и паротиту ("свинке"), который может привести к бесплодию.

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