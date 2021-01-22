Медики назвали три кожных дефекта, которые возникают при COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Британские врачи назвали три кожных признака, которые указывают на коронавирус, сообщает Express.
В частности, специалисты указывают на появление сыпи по всему телу. Она может иметь разные проявления. В частности, у заболевших коронавирусом отмечаются высыпания, которые похожи на волдыри, крапивницу или ветрянку. Они могут сопровождаться зудом и держаться от нескольких дней до нескольких недель.
Также врачи выделяют специфический тип кожного проявления. Внешне он похож на обморожение и проявляется на руках и ногах. Дерматологи отмечают, что красные или сиреневые болезненные шишки могут образовываться на пальцах. При этом верхний слой кожи может отслаиваться.
Третий кожный признак может проявляться у пациентов ближе к выздоровлению. Речь идет о сухих и "чешуйчатых" губах, которые могут вызывать болезненные ощущения и мелкие трещины.
Ранее ученые выделили пять типов коронавируса. Они зависят от реакции иммунной системы. В этих пяти категориях две составили тяжелые случаи коронавируса, в остальных трех болезнь протекала в легкой форме.
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