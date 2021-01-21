Ученые выделили пять типов коронавируса

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Ученые Боннского университета выделили пять типов коронавируса в зависимости от реакции иммунной системы, сообщили в журнале Genome Medicine.

Специалисты провели анализ работы иммунных генов 95 добровольцев. Среди них были как заболевшие коронавирусом, так и здоровые пациенты. В этих пяти категориях две составили тяжелые случаи коронавируса, у остальных трех болезнь протекала в легкой форме. Критерием выступало состояние генов у клеток нейтрофилов.

Они принадлежат к классу лейкоцитов и отвечают за врожденный иммунитет, который активизируется после попадания патогена в организм человека. Отмечается, что иммунитет реагирует на COVID-19 пятью сложными способами.

Исследователи также подчеркивают, что активность генов у иммунитета при взаимодействии с коронавирусом отличается от активности, которая происходит при гриппе, ВИЧ или туберкулезе. Ученые допустили, что типов коронавируса может быть больше.

Ранее китайские ученые обнаружили новый способ попадания коронавируса в легкие. Подчеркивается, что инфекция распространяется не только через белок ACE2, но и через фермент AXL. Он отвечает за многие физиологические процессы, в том числе выживание клеток, их дифференциацию и иммунные ответы.