Ученые назвали сроки формирования длительного иммунитета к COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Американские ученые выяснили, за какое время у человека формируется длительный иммунитет к коронавирусу, сообщает "Газета.ру". В исследовании приняли участие более 100 человек.

Ученые утверждают, что В-клетки памяти играют важную роль в формировании иммунитета, поскольку они отвечают за выработку антител.

Специалисты считают, что реакция этих клеток вырабатывается в течение полугода после заражения COVID-19.

В России 18 января стартовала масштабная вакцинация от коронавируса.

Как рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, с 18 января в ГУМе начала работу выездная бригада вакцинации против коронавируса. Она будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00. Заммэра подчеркнула, что москвичи могут сходить в магазин и одновременно, не теряя времени, вакцинироваться от COVID-19, что, по ее словам, очень удобно. Она добавила, что при этом все санитарно-эпидемиологические требования соблюдаются.

Кроме того, выездные бригады вакцинации от коронавируса заработали в театре "Геликон-опера", фуд-молле "Депо", во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити", а также в торговых центрах "Океания" и "Город". Сделать прививку можно с 10:00 до 21:00. Вакцинация проводится бесплатно и без предварительной записи.

Минздрав выпустил "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Отечественная разработка стала первой в мире.

