Ученые рассказали, как смарт-часы могут выявить коронавирус до появления симптомов

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Американские ученые рассказали, что смарт-часы могут выявить коронавирус до появления его симптомов, передает CBS News.
Они выяснили, что гаджет может обнаружить инфекцию за семь дней до ее проявления. В рамках исследования ученые отследили изменение интервалов между началами двух сердечных циклов. Сообщается, что это позволяет оценить работу иммунной системы.
Исследователи выяснили, что низкая вариабельности сердечного ритма является одним из признаков заболевания коронавирусом. В случае высокой вариабельности можно сказать, что нервная система человека способна справляться со стрессом.
В исследовании поучаствовали 300 сотрудников клиники "Маунт-Синай". Они носили смарт-часы с 29 апреля по 29 сентября. В случае низкой вариабельности сердечного ритма у человека оказывался коронавирус.
Ученые Стэнфордского университета также провел исследование. Выяснилось, что у 81% зараженных были изменения пульса за девять дней до появления симптомов COVID-19. Отмечается, что смарт-часы могут быть полезными для неинвазивного способа обнаружения коронавируса.
Ранее ученые из Университета Южной Калифорнии выяснили, что коронавирус в ходе проникновения в организм взаимодействует с митохондриями. Это снижает иммунный ответ, в связи с чем врожденный иммунитет слабее реагирует на COVID-19 в отличие от других ОРВИ.
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