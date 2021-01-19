Ученые научились определять COVID-19 по глазам

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Сотрудники университета Anglia Ruskin научились определять COVID-19 по глазам, сообщает "Мир 24".
Специалисты провели собственное исследование, в результате которого пришли к выводу, что дискомфорт, зуд и непереносимость света могут свидетельствовать о развитии коронавирусной инфекции в организме.
По мнению ученых, неприятные ощущения в глазах могут испытывать в том числе люди с плохим зрением.
Ранее главный медицинский специалист платформы Push Doctor Дэн Банстон поделился советом, который поможет в распознавании бессимптомного заболевания COVID-19. По его словам, на это указывает беспричинная усталость. Для того чтобы понять, болел ли ранее человек коронавирусной инфекцией, требуется сдать тест на антитела, уточнил специалист.
За прошедшие сутки в России выявили 22 857 новых случаев коронавируса. При этом без клинических проявлений болезнь зафиксировали у 2 504 человек. Во всем мире, по данным ВОЗ, выявлено уже более 93,8 миллиона случаев коронавируса, свыше 2 миллионов человек скончались.
Количество заболевших COVID-19 в мире приближается к 96 миллионам
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