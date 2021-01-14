Медик назвал главные признаки бессимптомно перенесенного коронавируса

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Главный медицинский специалист в платформе Push Doctor Дэн Банстон поделился советом, который поможет в распознавании бессимптомного заболевания COVID-19. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Возможные симптомы обширны и вряд ли будут проявляться одинаково у каждого человека, но обычно включают усталость и утомляемость, головные боли и боли в мышцах или суставах", – заявил Банстон.

По словам медика, в том случае, если человек постоянно уставший без причины, это свидетельствует о перенесенном COVID-19. Для того чтобы понять, болел ли ранее человек коронавирусной инфекцией, требуется сдать тест на антитела.

Ранее горожане рассказали, почему сделали прививку от COVID-19. Решение о вакцинации руководитель центра госуслуг Бутырского района Светлана Чикинова приняла сразу, как только появилась такая возможность.