В столице открылось еще 30 пунктов вакцинации от COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве открыли еще 30 дополнительных пунктов вакцинации от COVID-19. Теперь из общее число составляет 100. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Запись в дополнительные пункты вакцинации стала доступна уже со вчерашнего вечера. Нам удалось более чем в два раза увеличить мощность и теперь все желающие смогут в удобное время сделать прививку без очередей", – отметила Ракова.
Заммэра также напомнила, что накануне был расширен перечень категорий граждан, которым доступна вакцина. Сделать прививку теперь могут работники сферы информационные технологии, социальное обслуживание населения и научные исследования и разработки.
Ранее Владимир Путин заявил о переходе от масштабной к массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции со следующей недели.
В ответ на поручение президента вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о готовности увеличить масштабы вакцинации.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 90,3 миллиона случаев заражения, свыше 1,9 миллиона человек скончались.
В России выявлено 3 471 053 случая COVID-19, вылечились 2 854 088 человек, скончались 63 370.
Врач рассказал о вакцинации от COVID-19
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