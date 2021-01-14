В столице открылось еще 30 пунктов вакцинации от COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве открыли еще 30 дополнительных пунктов вакцинации от COVID-19. Теперь из общее число составляет 100. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Запись в дополнительные пункты вакцинации стала доступна уже со вчерашнего вечера. Нам удалось более чем в два раза увеличить мощность и теперь все желающие смогут в удобное время сделать прививку без очередей", – отметила Ракова.

Заммэра также напомнила, что накануне был расширен перечень категорий граждан, которым доступна вакцина. Сделать прививку теперь могут работники сферы информационные технологии, социальное обслуживание населения и научные исследования и разработки.

Ранее Владимир Путин заявил о переходе от масштабной к массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции со следующей недели.

В ответ на поручение президента вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о готовности увеличить масштабы вакцинации.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 90,3 миллиона случаев заражения, свыше 1,9 миллиона человек скончались.

В России выявлено 3 471 053 случая COVID-19, вылечились 2 854 088 человек, скончались 63 370.