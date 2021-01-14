Горожане рассказали, почему сделали прививку от COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Количество москвичей, которые делают прививку от коронавируса, постоянно растет. Некоторые из них рассказали "НГ", почему приняли такое решение. Также своим мнением о процессе вакцинации поделились и столичные врачи.

Вице-президент Российской ассоциации политконсультантов Петр Быстров отметил, что во время пандемии многие его знакомые столкнулись с тяжелой формой коронавируса, некоторые скончались из-за болезни.

"Не хотелось бы повторять их судьбу, и потому я решил привиться. Антитела образовались – я уже посмотрел по результатам анализов, надеюсь, что вакцинирование позволит мне больше общаться с людьми, чувствовать себя более свободным", – объяснил Быстров.

Решение о вакцинации руководитель центра госуслуг Бутырского района Светлана Чикинова приняла сразу, как только появилась такая возможность. Женщина объяснила это необходимостью беречь не только свое здоровье, но и здоровье граждан, с которыми она контактирует.

"Многие наши сотрудники прививаются, и я думаю, сделать прививку стоит, чтобы нам побыстрее всем вместе побороть этот недуг", – отметила Чикинова.

Также прививку от коронавируса сделал и педагог дополнительного образования школы № 1524 Николай Фролов. Он решил, что вакцина позволит защитить окружающих его детей, близких и его самого от заболевания.

"Прививку я делал в поликлинике, все четко и быстро – прошел небольшое обследование у врача-терапевта, вакцинировался, это заняло очень немного времени", – поделился педагог.

Уточняется, что вакцинация не вызвала у опрошенных горожан серьезных побочных эффектов. Светлана Чикинова рассказала, что после введения первого компонента вакцины у нее была небольшая головная боль, после введения второго – последствий не было вовсе. Без неприятных симптомов прошла вакцинация и у Николая Фролова.

"После первой прививки была некоторая повышенная усталость пару дней, после второй – тоже, но уже менее заметная, других каких-то реакций я не заметил, хотя у знакомых были случаи повышения температуры", – рассказал Петр Быстров.

Заведующая научно-клиническим отделом Московского городского центра СПИД, заместитель главного инфекциониста департамента здравоохранения Москвы Елена Цыганова считает, что вакцинация в Москве организована быстрым и эффективным образом.

"Это доступно: можно быстро и легко записаться, прийти в нужный день, не пересекаясь с большим потоком людей, получить сертификат, записаться на вторую прививку. Те, кто планирует прививаться, получают напоминания, и забыть о том, что у вас запланирована вакцинация, невозможно", – сказала Цыганова.

Она добавила, что вакцинация является самым эффективным способом защиты от инфекционных заболеваний. По ее словам, справиться с пандемией поможет сформированный у 65–70 процентов населения иммунитет.

"Потому москвичам важно сделать прививку и не отказываться от возможности, которую город бесплатно предоставляет", – заключила она.

Заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы № 52 Инна Самсонова заявила, что бояться вакцинации не стоит. По ее словам, в мире всегда будут противники вакцин.

"Конечно, все новое вызывает вопросы и опасения, но уже накопился большой пул людей, которым сделали прививки. Производители вакцин и врачи без утайки рассказывают и о возможных реакциях, которые ожидаемы – повышение температуры, слабость, ломота в суставах в течение одного-двух дней, – все же вводится биологический препарат, на который откликается организм. При этом каких-то серьезных последствий у пациентов не зафиксировано", – объяснила она.

Количество пунктов вакцинации от коронавируса в Москве постоянно растет. В настоящее время их число увеличилось до 100.

Также был расширен перечень категорий граждан, которым доступна вакцина.

Запись на вакцинацию открыта на ближайшие две недели на mos.ru. Каждый может выбрать наиболее подходящий для себя способ – на сайте, в мобильном приложении или по телефону. При себе необходимо иметь московский полис ОМС или быть прикрепленным к городской поликлинике.

Вакцинация проводится в два этапа: сначала вводят первый компонент, а через 21 день – второй. После москвичи получают сертификат с отметками о двух прививках, подтверждающий факт их получения.

Ранее стало известно, что правительство столицы заключило соглашение с 34 частными медучреждениями об организации пунктов вакцинации от COVID-19.