Москвичи могут сделать прививку от COVID-19 в частных клиниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Правительство столицы заключило соглашение с 34 частными медучреждениями об организации пунктов вакцинации от COVID-19, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, город уже направил партии вакцины в 15 учреждений, в некоторых уже началась вакцинация жителей столицы.
"Уже более 50 частных компаний изъявили желание сотрудничать с правительством Москвы, а с 34 из них мы уже заключили соглашения. В 15 клиник мы поставили препарат. Это такие организации, как РЖД, "Медси", "Европейский медицинский центр", "К+31", "Евромедсервис", "Доктор рядом", "Поликлиника 101" и другие. В части из них уже началась вакцинация жителей", – рассказала вице-мэр.
Она подчеркнула, что сама вакцина для москвичей бесплатна, оплатить придется только услуги клиники по введению инъекции.
"Теперь москвичи сами могут выбрать, где получить вакцину, в городской поликлинике или частной медорганизации. Это удобно в том числе для тех, кто привык получать медицинские услуги в частных клиниках", – добавила Ракова.
Ранее Сергей Собянин расширил перечень категорий населения, которые могут получить вакцину от коронавируса. С 13 января на прививку могут записаться лица, работающие в сферах научных исследований и разработок, информационных технологий, телекоммуникаций и связи, а также сотрудники гостиниц.
Также с 14 января в столице заработали 30 дополнительных прививочных пунктов, их общее число теперь составляет 100. Увеличение количества прививочных пунктов позволит большинству желающих сделать прививку без поездок на транспорте. Москвичи смогут обезопасить себя от коронавируса, не отходя далеко от дома. Помимо этого, открытие новых прививочных пунктов позволит снизить нагрузку на медиков и ускорить процесс вакцинации.
Более 30 частных клиник будут прививать от коронавируса
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