До конца января в гражданский оборот в РФ поступит 2,1 млн доз вакцины от COVID-19

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До конца января в гражданский оборот в России поступит около 2,1 миллиона доз вакцины от COVID-19, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Владимира Путина с членами правительства.

"На сегодняшний день мы понимаем, что до конца января в гражданский оборот, то есть для использования населением, поступит 2,1 миллиона доз вакцины. И нам достаточно серьезно нужно будет нарастить прививочную кампанию", – передает слова Голиковой ТАСС.

Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России 15 декабря. Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.

По данным Российского фонда прямых инвестиций, в России вакцину "Спутник V" получили уже более 1,5 миллиона человек. Отмечалось, что прививка не вызывает сильной аллергии.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев объявил, что производители вакцины от коронавируса нарастят объемы выпуска продукции. Он заявил, что с февраля 2021 года планируется производить "десятки миллионов доз вакцины".