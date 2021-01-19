Ученые назвали причину слабой реакции иммунитета на COVID-19 относительно других ОРВИ

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Группа ученых из Университета Южной Калифорнии в США выяснили, почему врожденный иммунитет человека слабее реагирует на COVID-19, в отличие от других ОРВИ. Об этом сообщает журнал Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук".

Специалистам удалось выявить, что SARS-Cov-2 взаимодействует с митохондриями и за их счет снижает иммунный ответ.

"Оказалось, что SARS-CoV-2 подавляет работу генов ядерной ДНК, кодирующих митохондриальные белки комплекса I дыхательной цепи переноса электронов, которые необходимы для поддержания энергетического баланса. Это в целом может уменьшить "полезную" работу митохондрий, в том числе выработку активных форм кислорода, нужных для борьбы с вирусом", – указано в научной статье.

Кроме того, иммунитет недостаточно реагирует на заражение, поскольку коронавирус практически не влияет на уровень молекул РНК в ядерных генах, кодирующих белок MAVS. Этот элемент передает в клетки информацию о вирусной атаке.

По мнению ученых, найденный белок является потенциальной специфической мишенью для антикоронавирусных препаратов.

Руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин ранее назвал фактор, снижающий работу иммунной системы. По его словам, риск заболевания становится выше при недостатке сна.

