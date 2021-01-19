Ученые назвали причину слабой реакции иммунитета на COVID-19 относительно других ОРВИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Группа ученых из Университета Южной Калифорнии в США выяснили, почему врожденный иммунитет человека слабее реагирует на COVID-19, в отличие от других ОРВИ. Об этом сообщает журнал Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук".
Специалистам удалось выявить, что SARS-Cov-2 взаимодействует с митохондриями и за их счет снижает иммунный ответ.
"Оказалось, что SARS-CoV-2 подавляет работу генов ядерной ДНК, кодирующих митохондриальные белки комплекса I дыхательной цепи переноса электронов, которые необходимы для поддержания энергетического баланса. Это в целом может уменьшить "полезную" работу митохондрий, в том числе выработку активных форм кислорода, нужных для борьбы с вирусом", – указано в научной статье.
Кроме того, иммунитет недостаточно реагирует на заражение, поскольку коронавирус практически не влияет на уровень молекул РНК в ядерных генах, кодирующих белок MAVS. Этот элемент передает в клетки информацию о вирусной атаке.
По мнению ученых, найденный белок является потенциальной специфической мишенью для антикоронавирусных препаратов.
Руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин ранее назвал фактор, снижающий работу иммунной системы. По его словам, риск заболевания становится выше при недостатке сна.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: