Эксперт назвал фактор, увеличивающий риск заражения коронавирусом на 250%

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Назван фактор, который увеличивает риск заражения вирусными инфекциями на 250%. Об этом сообщил руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По словам специалиста, на иммунную систему человека пагубно влияет недостаток сна.
"При сокращении сна иммунитет резко падает и вероятность подхватить любую вирусную инфекцию, если человек спит меньше пяти часов, по сравнению с теми, кто спит более семи часов, составляет более чем 250 процентов", – сказал эксперт.
Калинкин заявил, что сон и иммунитет являются почти синонимами. Он уточнил, что сон обеспечивает иммунную систему человека.
Для улучшения качества сна специалист порекомендовал вставать и ложиться в одно и то же время. Кроме того, по возможности стоит отказаться от будильника.
"Мы имеем дело с нормой сна, которая составляет для большинства людей от 7 до 9 часов", – сказал Калинкин.
Для лучшего пробуждения можно использовать световые гаджеты, уточнил эксперт. По его словам, такие устройства помогут в регуляции циркадных ритмов.
Ранее медики предупредили о риске вспышки опасного грибкового заболевания из-за пандемии COVID-19. Сообщалось, что грибок Candida auris в большинстве случаев приводит к гибели пациентов в реанимации.
За последние сутки в России выявили 23 586 новых случаев коронавируса. При этом без клинических проявлений болезнь зафиксировали у 2 849 человек.
В Москве за сутки подтвердили 4 012 случаев заболевания коронавирусом. Из них 1 340 пациентам потребовалась госпитализация.
В Москве за сутки коронавирусом заразились более 4,5 тыс человек
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