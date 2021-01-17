Еще 4 612 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 4 612 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.
При этом заразились инфекцией за сутки 4 012 человек, госпитализировано 1 340.
В штабе призвали горожан оставаться дома в случае обнаружения симптомов ОРВИ.
"Оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих", – отметили в ведомстве.
В России за последние сутки выявили 23 586 новых случаев коронавируса во всех регионах. При этом без клинических проявлений болезнь зафиксировали у 2 849 человек.
Ранее стало известно, что московские власти расширили список граждан для бесплатной вакцинации от COVID-19.
Теперь получить прививку смогут индивидуальные предприниматели и их работники, а также самозанятые граждане. Пользоваться услугой указанные категории горожан могут, начиная со вторника, 19 января.
Москва включила самозанятых граждан и ИП в списки на бесплатную вакцинацию